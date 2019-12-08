الزعاق: دخول البرد الفعلي اليوم في السعودية

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، على دخول البرد الفعلي اليوم الأحد بالمملكة.

وقال الزعاق -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن مرحلة قران حادي والذي يقال فيه (قران حادي برد بادي) تبدأ اليوم الأحد.

وأضاف الزعاق، أن تسمية تلك المرحلة كناية على بداية البرد الفعل؛ مشيرًا إلى أن معنى الاقتران هو أن يكون القمر بجانب نجمة الثريا يوم 12 هجري.

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وتابع الزعاق، إن هذا الاقتران تقريبي وليس تحقيقيًّا؛ فأحيانًا يقترن القمر بالنجم قبل أو بعد هذا التاريخ.. فاقترانهما بعد يومين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة.

في حين يتوقَّع أن تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الضباب على تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا على شرق وشمال شرق المملكة.