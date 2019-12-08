تسمم 80 شخصًا في محايل عسير.. ومستشفى المنطقة يعجز عن استيعاب المصابين

أصيب حوالي 80 شخصًا من الجنسين بينهم أطفال، اليوم الأحد، بحالات تسمم بعد تناولهم وجبات من مطعم يمني في مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير.
وباشرت الجهات الأمنية في المحافظة، التحقيق في واقعة التسمم، وبحسب مصادر «عاجل»، فإن البلدية أغلقت المطعم وأوقفت العاملين به، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وشهد مستشفى محايل عسير استنفارًا كبيرًا بين الطاقم الطبي للتعامل مع الحالات التي وصلت إلى الطوارئ.
من جانبه، قال شاهد عيان لـ«عاجل»، إنه شاهد 13 سيارة إسعاف متوجهة إلى المنطقة لإسعاف المصابين.
وأشارت مصادر «عاجل»، إلى أن مستشفى محايل، لم يستطع استيعاب وعلاج الحالات المحولة إليه، وجرى نقل بعضهم إلى مستشفى رجال ألمع ومستشفيات أخرى خاصة.
وأوضحت المصادر، أنه تم سحب عيّنات من مأكولات المطعم؛ لفحصها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
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