بالصور.. مدير جامعة الملك عبدالعزيز يفتتح فعاليات أسبوع الجودة

افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الجودة والتي تنظمه عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي.
جاء ذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس.
وعبر عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور حامد بن عبد الرؤوف صالح عن سعادته لتشريف ورعاية مدير الجامعة للحفل ودعمه المستمر لمبادرات العمادة وأنشطتها، في سبيل تحقيق ضمان الجودة التعليمية التي تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم الجامعي.
وبيّن صالح أهم النقاط الرئيسية في نظام الجامعات الجديد، وما قامت به العمادة من موائمة أهدافها وأنشطتها في مجالات الجودة والقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي مع النظام الجديد، والذي جاء متوَّجًا بتدشين جائزة مدير الجامعة للتميز في الأداء الجامعي.
ومن جانبه أكد مدير الجامعة على أهمية النظام الجديد في الجامعات المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ونوّه بالدعم الكبير والمستمر من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الهادفة إلى تطوير وتحسين نواتج التعلم في قطاعات التعليم العام والجامعي.
بعد ذلك دشن جائزة مدير الجامعة جائزة التميز في الأداء الجامعي، ومبادرة عمادة الجودة (ضمان) التي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والاعتماد، كما دشن سلسلة المحاضرات الإلكترونية للعمادة وكرّم قطاعات الجامعة الحاصلة على اعتمادات أكاديمية ومهنية، ومنسوبي عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي ومشرفي وحدات الجودة والاعتماد الأكاديمي المتميزين.
الجدير بالذكر أن فعاليات أسبوع الجودة تستمر لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم إلى يوم الخميس المقبل، وتشتمل محاضرات متخصصة في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، ويقدمها خبراء الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعة.
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