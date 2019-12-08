بالصور.. وفد إيراني يبحث مع «الحج» ترتيبات الموسم المقبل

استقبلت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، مستشار منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإيرانية محمد حسين رضائي، لبحث ترتيبات موسم 1441هـ.

وقالت وزارة الحج، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مستشار منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإيرانية محمد حسين رضائي، في الاجتماع التحضيري مع الوفد الإيراني لمناقشة ترتيبات موسم حج 1441هـ».

وأشارت إلى أنه جرى توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ المنظمة لقدوم الحجاج، وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وفي وقت سابق، صرح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بأن جميع المؤسسات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، حريصة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام وإثرائها.