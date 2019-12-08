75 % نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في المطارات الدولية بالمملكة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، أن نسبة رضا المسافرين في شهر نوفمبر، وصلت 75%، مشيرةً إلى أنها نسبة شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في إحصائية شهر نوفمبر الماضي عن مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر.

وواصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صعوده في ارتفاع نسبة الرضا خلال الشهور الماضية؛ حيث وصلت في شهر نوفمبر إلى 68% بنسبة نمو وصلت إلى 4% عن شهر أكتوبر الماضي، وسجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، انخفاضًا في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة قياسًا بشهر أكتوبر الماضي؛ حيث بلغت النسبة في المطار الأول 79%، فيما وصلت النسبة في الثاني إلى 76%، وبلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 79%.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء- بجولات ميدانية دوريًّا في المطارات، وتعد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم العالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية عن مستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسينها بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.