«إغاثي الملك سلمان» يجري 303 عمليات جراحية ويوزع سلالًا في بلدان عربية وإفريقية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده للتخفيف عن المتضررين طبيًّا وإيوائيًّا وغذائيًّا في عدد من البلدان العربية والإفريقية.

أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز، في اليومين الماضيين، 7 عمليات جراحية منها 4 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال و3 حالات لقسطرة القلب للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية، وذلك في اليومين السادس والسابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 62 عملية جراحية، 27 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال و 35 عملية قسطرة للأطفال.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتنزانيا انطلاقًا من واجب السعودية الانساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

كما أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوغرا بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين 164 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وكشفت على 6,300 مراجع، وجرى صرف 5,998 قطرة عيون و751 شريطًا علاجيًّا وتوزيع 2,386 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

وفي المغرب، أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في منطقة شيشاوة، أمس، 132 عملية جراحية منها 54 للرجال و 78 للنساء، وذلك خلال اليوم الثالث للحملة، ليصل إجمالي العمليات المنفذة حتى الآن 307 عمليات.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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وضمن الجهود الغذائية، جرى اليوم توزيع 1,500 سلة غذائية للمتضررين في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، استفاد منها 9,000 شخص، نفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار سعي المركز لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأبناء الشعب اليمني.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة على اللاجئين السوريين في الأردن، استفاد منها 1,483 أسرة موزعة في محافظتي المفرق وإربد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار السعي الدائم من المركز لتلبية مختلف احتياجات اللاجئين السوريين بهدف تخفيف معاناتهم خلال الأزمة التي يمرون بها.

ووزع المركز، أمس، 8,935 كرتونا من التمور في محافظة الجوف.

وشمل التوزيع مديريات الحزم والمحزام الغربي والرميلة والخلق والمصلوب والمتون ومعيمرة وآل عائض والباطن، استفاد منها أسر الأيتام والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبدو الرحل والمتضررين.

ويسعى المركز لتوفير الأمن الغذائي في عموم المحافظات والمناطق اليمنية أملا بالتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.