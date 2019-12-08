وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مروع بالباحة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، وفاة شاب وإصابة آخر، في حادث انقلاب مركبة وقع فجر اليوم الأحد، بمحافظة العقيق.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقت في الرابعة و23 دقيقة فجر اليوم بلاغًا على الرقم الموحد 997، يفيد بوقوع حادث انقلاب في طريق الرياض بمحافظة العقيق، بعد استراحة بن شباب .

وأشار إلى أنه جرى توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع وعند وصولها ومسح الموقع اتضح وجود إصابة لشاب، إلا أنه بعد الكشف عليه وأخذ العلامات الحيوية فارق الحياة.

وأكد متحدث الهلال الأحمر، أن الفرق وجدت شابًا آخر مصابًا بإصابات حرجة تم التعامل معه إسعافيًا بالموقع ونُقِل إلى مستشفى العقيق العام .