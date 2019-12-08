أمير جازان يبحث تنفيذ مبادرة «أرامكو» لزراعة البن في جبال المنطقة

بحث أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في مكتبه، اليوم الأحد، الآليات والسبل والكفيلة بتنفيذ مبادرة «أرامكو السعودية»؛ لزراعة وإنتاج البن في جبال جازان، وجاء ذلك في حضور نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وخلال اللقاء، استمع أمير المنطقة لشرح مفصل من محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني، ومدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المهندس مساوى بن اشيب صميلي، ومدير «جمعية الخير» بفيفا يزيد بن أسعد الفيفي، عن الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية بالمحافظة؛ للإسهام في تنفيذ المبادرة، وتحقيق كل ما يخدم أهالي المحافظة وتنميتها والاستفادة من الإمكانات المتوافرة بها، ومنها الاستثمار في زراعة البن وغيره من المنتجات الزراعية التي عرفت المناطق الجبلية بالمنطقة بإنتاجها.

واطلع أمير المنطقة، خلال اللقاء على التقارير المقدمة من مدير عام فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة محمد بن علي آل عطيف، ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر بن جبر، حول الخدمات التي تقدمها تلك الجهات والمهام والأعمال المناطة بها لخدمة أبناء المنطقة بوجه عام والمناطق الجبلية؛ من خلال تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمزارعي البن، وتدريبيهم وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التطورات العلمية في طرق زراعة وحصاد البن، وصولًا إلى مواصفات البن عالي الجودة .

واستعرض أمير المنطقة أيضًا، تقرير المرحلة الأولى من مبادرة «أرامكوۯ والجمعية الخيرية بمحافظة فيفا، الهادفة إلى ضمان استمرار المزارعين في الاهتمام بشجرة البن كرمز ثقافي وكنز تاريخي وكشجرة تقدم عائدًا اقتصاديًا، والعمل على إدخال محصول البن إلى مصاف أنواع البن العالمية، مع تقديم البن كمنتج فاخر وعالي الجودة للمساهمة في رفع دخل المزارعين، وما شملته المرحلة الأولى من المبادرة من أعمال المسح الميداني لأشجار البن في القطاع الجبلي بمنطقة جازان كافة، تلك المرحلة التي كشفت عن زراعة 30 مزرعة في قرى فيفا بأكثر من 6 آلاف شجرة من أشجار البن.

وأعرب أمير منطقة جازان، في ختام اللقاء عن سعادته بما استمع إليه، موجهًا الجميع بتضافر ومضاعفة الجهود؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، راجيًا من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.