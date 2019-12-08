مدينة الملك سعود الطبية تنفي استقبال حالات بسبب الدخان الجديد

نفت مدينة الملك سعود الطبية، ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول دخول حالات بسبب الدخان الجديد.

وقالت مدينة الملك سعود، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب ولم يثبت أنها بسبب الدخان الجديد.

وحذرت مدينة الملك سعود، من التدخين، قائلة، إنه مسبب رئيسي للإصابات بالجلطات وأمراض القلب.

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وكانت هيئة الغذاء والدواء، أكدت مطابقة الدخان الجديد للمواصفات المعتمدة، وخال من المواد المغشوشة، محذّرة في الوقت ذاته من أضرار التبغ بكل أنواعه.

وذكرت الهيئة أنها تابعت -باهتمام- ما أثير حول وجود موادّ مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة، بعد إلزام الشركات المصنّعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة.

وأوضحت أنها تقوم بفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كل المنافذ؛ حيث أثبتت الفحوصات التي تقوم بها الهيئة مطابقة المنتجات للتراكيز المحدّدة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة...، وغيرها من المكونات ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخلوها من الموادّ المغشوشة، كنشارة الخشب وغيرها.