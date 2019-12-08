السعودية اليوم / تقني القصيم يختتم حملة التطوع التقني 2019



بريدة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بمنطقة القصيم مساء أمس ، حملة التطوع التقني والمسئولية المجتمعية في جميع الكليات التقنية للبنبن والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد التي استمرت لمدة سبعة أيام.

وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن ، أنه تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع للعام 2019 الذي يصادف يوم الخميس 8 / 4 / 1441هـ الموافق 5 / 12 / 2019م تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق هدف العمل التطوعي، وحرصاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمسئوليتها المجتمعية تم تفعيل العمل التطوعي بين منسوبي المؤسسة بالمنطقة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التقنية والمهنية، حيث نفذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والمبادرات التطوعية التي شارك في تنفيذها منسوبي المؤسسة بالقصيم ومتدربيها استفاد منها جميع شرائح أفراد المجتمع.

// انتهى //

17:51ت م

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