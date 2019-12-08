السعودية اليوم / آل الشيخ : أكثر من 9 ملايين زائر لموسم الرياض



الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تزايد مستمر في أعداد زوار موسم الرياض، والذي بلغ حتى مساء الخميس الماضي تسعة ملايين وثلاثمائة ألف زائر.

ومن المتوقع ان يصل عدد زاور موسم الرياض إلى العشرة ملايين زائر، خلال أيام قليلة وذلك بالتزامن مع إطلاق فعاليات مختلفة، مثل: أمسيات شعر المحاورة والنظم، ومهرجان ليج أوف ليجندز، وعدد من الحفلات الغنائية، والسمرات الفنية المقامة في منطقة "صحارى الرياض"، التي تم افتتاحها يوم الأربعاء الماضي، والعديد من الفعاليات المتنوعة والمتجددة، التي يقدمها موسم الرياض لزواره بشكل يومي.

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17:44ت م

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