السعودية اليوم / تعليم الباحة يستضيف ملتقى رؤساء أقسام القيادة المدرسية على مستوى المملكة



الباحة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، فعاليات ملتقى رؤساء أقسام القيادة المدرسية على مستوى المملكة، الذي ينظمه تعليم الباحة على مدى ثلاثة أيام في فندق سويس إنترناشونال, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, ومشاركة ٤٧ إدارة تعليمية يمثلهم أكثر من ١٠٠ مشرف ومشرفة من مناطق ومحافظات المنطقة.

ونوه الزهراني في كلمته بحرص وزارة التعليم على الالتقاء بالميدان من خلال اللقاءات الدورية لما لها من أهمية في تبادل الخبرات ونقل التجارب، بالإضافة إلى المشاركة في وضع الخطط والإجراءات التطويرية لكافة الأقسام والإدارات التعليمية على مستوى المملكة، في ظل الدعم السخي لحكومتنا الرشيدة لقطاع التعليم .

ودعا الدكتور الزهراني إلى أهمية إثراء خارطة تطوير وتحسين جودة برامج القيادة المدرسية والوقوف على تحديث لوائحها وأنظمتها ومواجهة التحديات ومواكبة فرص التحسين لتحقيق الهدف المنشود برفع سقف الطموح لدى الوزارة بما يسهم في دفع عجلة التعليم بين صفوف الدول المتقدمة.

من جهته أشار مدير إدارة الإشراف التربوي للبنين بالوزارة محمد بن عبدالرحمن آل مشعف, إلى أن مجمل عمليات الإشراف التربوي تنطلق من توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الرامية إلى ضرورة العناية بنواتج التعلم التي تسهم في ارتقاء الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية بصفة عامة وتوحيد جهود العاملين في الميدان نحو تحقيق أهداف محددة في إطار الارتقاء بالمستوى المعرفي للطلاب، وتحقيق عنصر المبادرة والبحث عن المعرفة التي تواكب رفع مستوى التحصيل الدراسي والعناية بالمستوى العلمي للطلاب والطالبات ، مؤكداً حرص وزارة التعليم على إعداد البرامج النوعية المعنية برفع مستوى التحصيل الدراسي بين صفوف أبنائنا الطلاب والطالبات في إثر ذلك انطلقت جلسات اليوم الأول للملتقى حيث تضمنت الأولى " ماهية التحصيل الدراسي ", والورقة الثانية بعنوان " واقع التعليم في المملكة العربية

فيما تطرقت الورقة العلمية الخامسة إلى "دور القيادة المدرسية في تحسين نواتج التعلم" , والورقة السابعة لـ"تقليص الفجوة في الاختبارات التحصيلية لجميع مراحل التعليم العام", واختتمت الجلسات بورقة "مشروع سلم التحصيل وتقليص فجوة الاختبارات" .

// انتهى //

17:37ت م

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الباحة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واساستضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، فعاليات ملتقى رؤساء أقسام القيادة المدرسية على مستوى المملكة، الذي ينظمه تعليم الباحة على مدى ثلاثة أيام في فندق سويس إنترناشونال, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, ومشاركة ٤٧ إدارة تعليمية يمثلهم أكثر من ١٠٠ مشرف ومشرفة من مناطق ومحافظات المنطقة.ونوه الزهراني في كلمته بحرص وزارة التعليم على الالتقاء بالميدان من خلال اللقاءات الدورية لما لها من أهمية في تبادل الخبرات ونقل التجارب، بالإضافة إلى المشاركة في وضع الخطط والإجراءات التطويرية لكافة الأقسام والإدارات التعليمية على مستوى المملكة، في ظل الدعم السخي لحكومتنا الرشيدة لقطاع التعليم .ودعا الدكتور الزهراني إلى أهمية إثراء خارطة تطوير وتحسين جودة برامج القيادة المدرسية والوقوف على تحديث لوائحها وأنظمتها ومواجهة التحديات ومواكبة فرص التحسين لتحقيق الهدف المنشود برفع سقف الطموح لدى الوزارة بما يسهم في دفع عجلة التعليم بين صفوف الدول المتقدمة.من جهته أشار مدير إدارة الإشراف التربوي للبنين بالوزارة محمد بن عبدالرحمن آل مشعف, إلى أن مجمل عمليات الإشراف التربوي تنطلق من توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الرامية إلى ضرورة العناية بنواتج التعلم التي تسهم في ارتقاء الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية بصفة عامة وتوحيد جهود العاملين في الميدان نحو تحقيق أهداف محددة في إطار الارتقاء بالمستوى المعرفي للطلاب، وتحقيق عنصر المبادرة والبحث عن المعرفة التي تواكب رفع مستوى التحصيل الدراسي والعناية بالمستوى العلمي للطلاب والطالبات ، مؤكداً حرص وزارة التعليم على إعداد البرامج النوعية المعنية برفع مستوى التحصيل الدراسي بين صفوف أبنائنا الطلاب والطالبات في إثر ذلك انطلقت جلسات اليوم الأول للملتقى حيث تضمنت الأولى " ماهية التحصيل الدراسي ", والورقة الثانية بعنوان " واقع التعليم في المملكة العربية السعودية ونتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية" فيما كانت الورقة الثالثة "استثمار في رفع مستوى التحصيل الدراسي, في حين تناولت الورقة الرابعة "أدوات تقويم المتعلم".فيما تطرقت الورقة العلمية الخامسة إلى "دور القيادة المدرسية في تحسين نواتج التعلم" , والورقة السابعة لـ"تقليص الفجوة في الاختبارات التحصيلية لجميع مراحل التعليم العام", واختتمت الجلسات بورقة "مشروع سلم التحصيل وتقليص فجوة الاختبارات" .// انتهى //17:37ت م0189

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