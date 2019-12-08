السعودية اليوم / معرض كريستيز يختتم فعالياته بنجاح كبير في موسم الرياض



الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

حقق معرض كريستيز للمجوهرات والحقائب والساعات الفريدة، نجاحاً كبيراً، بعد بيعه مجموعة كبيرة من القطع النادرة، طوال فترة تواجده التي اختتمت مساء أول من أمس الخميس في منطقة المربع، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعد معرض كريستيز أحد أهم معارض المجوهرات والحقائب والساعات في العالم، الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2019م، حيث شهد عرضاً لأكثر من 100 قطعة فريدة من المجوهرات النادرة والساعات الفاخرة والحقائب الثمينة، التي صممت خصيصاً للمرأة

وجاءت مشاركة المعرض كإحدى فعاليات موسم الرياض في منطقة المربع التي تجمع بين المذاق والرقي في مطاعمها الفاخرة الحاصلة على مجموعة من نجمة ميشلان، بالإضافة إلى الحديقة المضيئة التي تمتع جميع الحواس بعروضها الضوئية، والموسيقى والمقاهي الراقية.

يذكر أن موسم الرياض الذي انطلق منتصف أكتوبر يواصل فعالياته حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد تنوعاً في فعالياته التي يقدمها للزوار، التي تتنوع بين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية والعديد من المسرحيات والمهرجانات والمعارض المتخصصة، واستقطب أفضل المطاعم والمقاهي في العالم والوطن العربي.

وجاءت مشاركة المعرض كإحدى فعاليات موسم الرياض في منطقة المربع التي تجمع بين المذاق والرقي في مطاعمها الفاخرة الحاصلة على مجموعة من نجمة ميشلان، بالإضافة إلى الحديقة المضيئة التي تمتع جميع الحواس بعروضها الضوئية، والموسيقى والمقاهي الراقية.

يذكر أن موسم الرياض الذي انطلق منتصف أكتوبر يواصل فعالياته حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد تنوعاً في فعالياته التي يقدمها للزوار، التي تتنوع بين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية والعديد من المسرحيات والمهرجانات والمعارض المتخصصة، واستقطب أفضل المطاعم والمقاهي في العالم والوطن العربي.

// انتهى //

17:36ت م

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الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسحقق معرض كريستيز للمجوهرات والحقائب والساعات الفريدة، نجاحاً كبيراً، بعد بيعه مجموعة كبيرة من القطع النادرة، طوال فترة تواجده التي اختتمت مساء أول من أمس الخميس في منطقة المربع، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.ويعد معرض كريستيز أحد أهم معارض المجوهرات والحقائب والساعات في العالم، الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2019م، حيث شهد عرضاً لأكثر من 100 قطعة فريدة من المجوهرات النادرة والساعات الفاخرة والحقائب الثمينة، التي صممت خصيصاً للمرأة السعودية والعربية، من قبل رواد التصميم في العالم؛ فان كليف آند آربيلز، وكارتييه، وبوشرون، وبولغاري، ورولكس، وغيرهم من عمالقة المصممين في العالم، وتجاوزت قيمة القطع المعروضة 5 مليار ريال سعودي، كما تم عرض قطع نادرة تحتوي على خمس ماسات من عيار المئة قيراط.وجاءت مشاركة المعرض كإحدى فعاليات موسم الرياض في منطقة المربع التي تجمع بين المذاق والرقي في مطاعمها الفاخرة الحاصلة على مجموعة من نجمة ميشلان، بالإضافة إلى الحديقة المضيئة التي تمتع جميع الحواس بعروضها الضوئية، والموسيقى والمقاهي الراقية.يذكر أن موسم الرياض الذي انطلق منتصف أكتوبر يواصل فعالياته حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد تنوعاً في فعالياته التي يقدمها للزوار، التي تتنوع بين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية والعديد من المسرحيات والمهرجانات والمعارض المتخصصة، واستقطب أفضل المطاعم والمقاهي في العالم والوطن العربي.وجاءت مشاركة المعرض كإحدى فعاليات موسم الرياض في منطقة المربع التي تجمع بين المذاق والرقي في مطاعمها الفاخرة الحاصلة على مجموعة من نجمة ميشلان، بالإضافة إلى الحديقة المضيئة التي تمتع جميع الحواس بعروضها الضوئية، والموسيقى والمقاهي الراقية.يذكر أن موسم الرياض الذي انطلق منتصف أكتوبر يواصل فعالياته حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد تنوعاً في فعالياته التي يقدمها للزوار، التي تتنوع بين فعاليات ثقافية ورياضية وفنية والعديد من المسرحيات والمهرجانات والمعارض المتخصصة، واستقطب أفضل المطاعم والمقاهي في العالم والوطن العربي.// انتهى //17:36ت م0188

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.