السعودية اليوم / "تطوير للمباني" تبدأ استقبال إبداء الرغبات لمشروع 60 مدرسة بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت شركة تطوير للمباني, طرحها المجموعة الثانية أمام المستثمرين من شركات القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة، وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل أحد مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية.

وتهدف المنافسة إلى استلام عروض المستثمرين لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة تتسع لنحو 50 ألف مقعد دراسي للطلبة والطالبات بمنطقة المدينة المنورة أمام المطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين والممولين.

وبينت شركة تطوير للمباني, معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في توافر صكوك ملكية للأراضي التي سيكون تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتوفر صك الملكية ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.

وبدأت تطوير للمباني العمل على إنجاز المجموعة الثانية مع مطلع هذا العام (2019)، بأخذ الموافقات على بدء العمل عليها وإنجاز الدراسات اللازمة، وصولاً إلى مرحلة إبداء الرغبات. وستطرح الكراسة في بداية الربع الثاني من 2020على أن تُسْتلم العروض في نهاية الربع الثالث من 2020، وتبدأ عملية تقييم العروض والتوصية بترسيتها بحلول نهاية 2020 ، وتبدأ أعمال البناء في يونيو 2021، على أن تُسَلَّم المدارس مكتملة التجهيز في يونيو 2023.

وأهابت الشركة بالراغبين الدخول في المشروع إرسال طلب إبداء الرغبة حسب المتطلبات المفصلة في موقع شركة تطوير على الإنترنت www.tbc.sa والموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص https://www.ncp.gov.sa/ar/Pages/Home.aspx.

// انتهى //

17:34ت م

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