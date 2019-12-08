السعودية | مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُنعش الحِراك الاقتصادي بملهم

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أسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في إنعاش الحِراك الاقتصادي في ملهم – التي تبعد عن المهرجان بضعة كيلومترات – ممَّا أسهم في رفع مبيعات الأسواق فيها.

واوضح الشيخ حمد السريع “أبو فهد” أحد سكان ملهم أنَّ الصقَّارين توافدوا إليها حتَّى يجدوا دورًا للضيافة كي يسكنوا بها مدة المهرجان.

وأشار إلى أنَّ نسبة الإشغال مرتفعة حيث سُكنت الشقق الصغيرة والمزارع، مبينا أنَّ الصقَّارين استغلُّوا وجودهم في مساحات مفتوحة بملهم – تحاكي مضمار التلواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور – لتدريب طيورهم.

وبين السريع أنَّ السوق المحليَّة الصغيرة كالبقالات، والمحلات الأخرى لاقت إقبالاً هذه المدة.

وعرض أبوفهد نبذة جغرافيَّة وتاريخيَّة عن ملهم، وقال: “ملهم تقع شمال مدينة الرياض على طريق القصيم السريع، وبها العديد من الآثار القديمة التي لا تزال حاضرة إلى يومنا هذا” ، مضيفًا: “لم تغب ملهم عن أبيات الشعراء، وسرد النقاد، وذكر المؤرِّخين”.

الجدير بالذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، وتُعدُّ النسخة الثانية للمهرجان في موقعه الثابت في ملهم.