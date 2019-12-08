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مداهمة باعة الدخان القديم في #حفر_الباطن

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2019-12-08

مداهمة باعة الدخان القديم في #حفر_الباطن

بعد يوم من نشر "متابعات الخليج 365" عن السوق السوداء

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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نفذت وزارة التجارة والجمارك بمرافقة الجهات الأمنية مساء اليوم الأحد حملة تفتيشية على محلات بيع التبع في حفر الباطن وتمت مصادرة كميات كبيرة من الدخان الذي يتم بيعه أمام المحلات.

يذكر أن “متابعات الخليج 365” نشرت مساء أمس تقريرًا مفصلًا عن السوق السوداء التي شكلها باعة الدخان القديم عند مدخل المحافظة من جهة الشرق.

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