2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن عدد من ذوي الشاب بندر البشري الذي فقد قبل أسبوعين، العثور عليه اليوم.

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وكان وسم مفقود عسفان بندر البشري تضمن مناشدات من ذوي الشاب الذي يبلغ من العمر 33 عامًا بالمساعدة في البحث عليه.

وقال مهند بن مقبل عبر الوسم: “تم بحمد الله العثور على مفقود عسفان الشاب بندر البشري بصحة جيدة” بينما قال كمال المحمدي: “وردنا أنه تم العثور على مفقود عسفان بندر البشري والحمد لله وهو بصحة وعافية نشكر كل من ساهم في النشر أو البحث عنه.

وكانت “متابعات الخليج 365” قد ساهمت في جهود العثور على مفقود عسفان بندر البشري بعدما نشرت أمس خبرًا عن اختفائه.