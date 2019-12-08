، "السديس" يناقش مع "الحمدان" آلية تثبيت المتعاقدين الموسميين ،

محمد بن مسعود - الدمام - على وظائف تحفظ لهم كل الحقوق الوظيفية

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقائه وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، آلية تثبيت ومعالجة أوضاع موظفي وموظفات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من المتعاقدين الموسميين.

وأكد أن الرئاسة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية على تحسين أوضاع المتعاقدين الموسميين من خلال تثبيتهم على وظائف تحفظ لهم كل الحقوق الوظيفية؛ ليؤدوا أعمالهم الموجهة لقاصدي الحرمين الشريفين بكل كفاءة وإتقان، منوهاً بما قدمه المتعاقدون من جهود أثمرت بحمد الله وتوفيقه خلال المواسم الماضية في تنظيم وتسهيل كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يأتي ذلك حرصاً من "السديس" على تسريع وتيرة العمل بالرئاسة ورفع جودة الإنجاز من خلال دعم الرئاسة وإداراتها بالشباب السعودي المؤهل الطموح، كونهم أحد أهم روافد البناء والتنمية لهذه البلاد المباركة، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

من جهته، أكد سليمان الحمدان أن وزارة الخدمة المدنية تعمل بالتنسيق مع الرئاسة على تحسين أوضاع موظفيها من رسميين ومتعاقدين، ومراعاة متطلباتهم التي تكفل أداء أعمالهم على أكمل وجه.

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