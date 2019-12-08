محمد بن مسعود - الدمام - 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 06:13 PM تمديد تكليف "السيوفي" مديرًا لمستشفى الملك سعود تمديد تكليف "السيوفي" مديرًا لمستشفى الملك سعود صدر القرار بتمديد تكليف الدكتور ياسر السيوفي، مديرًا لمستشفى الملك سعود في عنيزة، ومشرفًا على برنامج التشغيل الذاتي. الكلمات المفتاحية ، تمديد تكليف "السيوفي" مديرًا لمستشفى الملك سعود ،

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