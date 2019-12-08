، "كتابة الخبر الاقتصادي".. دورة تدريبية بغرفة الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البيشي" يؤكد: احتياج السوق إلى مزيد من الإعلاميين المتخصصين

عقد نادي الإعلام الاقتصادي، إحدى مبادرات غرفة الرياض، أمس الأحد؛ دورة تدريبية تحت عنوان "كتابة الخبر الاقتصادي"، والتي قدمها مساعد رئيس التحرير بصحيفة الاقتصادية محمد البيشي، وبحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات وطلاب وطالبات الإعلام والاقتصاد.



وتحدث الأستاذ محمد البيشي خلال الدورة عن أهمية تخصص الإعلام الاقتصادي في المرحلة الحالية؛ نظرًا لتوجهات الدولة المستقبلية في هذا المجال، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ مما يؤكد احتياج السوق إلى المزيد من الإعلاميين المتخصصين في الاقتصاد.



وبيَّن رئيس مجلس النادي عبدالوهاب الفايز، أن نادي الإعلام الاقتصادي يهدف إلى تطوير المهارات، وتحديد مكامن الضعف في مجال الإعلام الاقتصادي، بالإضافة إلى تبنّي برامج لمعالجة المعوقات التي تواجه الإعلام الاقتصادي.



وأضاف أن النادي يتبنّى عقد دورات تدريبية للإعلاميين الاقتصاديين، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية الاقتصادية، وإقامة ورش العمل والملتقيات في مجالات الإعلام الاقتصادي، وكذلك تطوير قدرات طلاب وطالبات الإعلام والاقتصاد في مجال الإعلام الاقتصادي، وغيرها من البرامج والأنشطة.

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كتابة الخبر الاقتصادي غرفة الرياض