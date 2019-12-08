محمد بن مسعود - الدمام - تمديد تكليف "السيوفي" مديرًا لمستشفى الملك سعود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08 صدر القرار بتمديد تكليف الدكتور ياسر السيوفي، مديرًا لمستشفى الملك سعود في عنيزة، ومشرفًا على برنامج التشغيل الذاتي. 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 06:13 PM Advertisements صدر القرار بتمديد تكليف الدكتور ياسر السيوفي، مديرًا لمستشفى الملك سعود في عنيزة، ومشرفًا على برنامج التشغيل الذاتي. ، تمديد تكليف "السيوفي" مديرًا لمستشفى الملك سعود ،

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