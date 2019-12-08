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السعودية تُلغي شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعوائل في المطاعم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 ديسمبر 2019

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الأحد، تعديلات جديدة على شروط الحصول على تراخيص لـ 12 نشاطًا، بينها المدارس والمستشفيات والمطاعم، التي تم فيها إلغاء شرط وجود مدخل خاص للعزاب وآخر للعوائل.

 

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ونشرت الوزارة تفاصيل التعديلات الجديدة عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وقد شملت أكثر من مئة شرط، بينها إلغاء شرط وجود مدخلين في المطاعم، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

 

وشملت التعديلات الجديدة على أنشطة المدارس الأهلية، زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيهـا إلى ثلاثة أدوار بدلًا من دورين في السابق، وتحديد ”متر“ مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بينها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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