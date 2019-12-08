شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الترفيه : 9.3 ملايين زائر لموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع ان يصل عدد زاور موسم الرياض إلى العشرة ملايين زائر، خلال أيام قليلة وذلك بالتزامن مع إطلاق فعاليات مختلفة، مثل: أمسيات شعر المحاورة والنظم، ومهرجان ليج أوف ليجندز، وعدد من الحفلات الغنائية، والسمرات الفنية المقامة في منطقة "صحارى الرياض"، التي تم افتتاحها يوم الأربعاء الماضي، والعديد من الفعاليات المتنوعة والمتجددة، التي يقدمها موسم الرياض لزواره بشكل يومي.
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