شكرا لقرائتكم خبر عن اتلاف 1750 لغما وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا في سوق الملاحيط والان نبدء بالتفاصيل

نزعت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني اليمني ، نزعت وفككت 1750 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي، في محيط سوق الملاحيط.

وكانت المليشيا الحوثية، قد زرعت تلك الألغام في مزارع والطرقات العامة، وتعمّدت تمويهها، بطرق وأشكال مختلفة.

وتنوعت تلك الألغام التي زرعتها المليشيا في الطرقات العامة، بين الألغام الفردية وألغام عربات وعبوات ناسفة.