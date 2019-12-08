شكرا لقرائتكم خبر عن اتلاف 1750 لغما وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا في سوق الملاحيط والان نبدء بالتفاصيل
وكانت المليشيا الحوثية، قد زرعت تلك الألغام في مزارع والطرقات العامة، وتعمّدت تمويهها، بطرق وأشكال مختلفة.
وتنوعت تلك الألغام التي زرعتها المليشيا في الطرقات العامة، بين الألغام الفردية وألغام عربات وعبوات ناسفة.
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