شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 7 عمليات جراحية للأطفال في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل
ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 62 عملية جراحية، 27 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال و 35 عملية قسطرة للأطفال.
وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتتنزانيا انطلاقًا من واجب المملكة الانساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يجري 7 عمليات جراحية للأطفال في تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.