شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 7 عمليات جراحية للأطفال في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليومين الماضيين، 7 عمليات جراحية منها 4 عمليات لجراحات القلب المفتوح للأطفال و3 حالات لقسطرة القلب للأطفال بمدينة دار السلام التنزانية، وذلك في اليومين السادس والسابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للأطفال في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 62 عملية جراحية، 27 منها لجراحات القلب المفتوح للأطفال و 35 عملية قسطرة للأطفال.

وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 90 عملية جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة دار السلام بتتنزانيا انطلاقًا من واجب المملكة الانساني ممثلة بالمركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم