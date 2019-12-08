شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إيوائية للاجئين السوريين في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه المساعدات في إطار السعي الدائم من المركز لتلبية مختلف احتياجات اللاجئين السوريين بهدف تخفيف معاناتهم خلال الأزمة التي يمرون بها.
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