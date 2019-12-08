شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إيوائية للاجئين السوريين في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة على اللاجئين السوريين في الأردن، استفاد منها 1,483 أسرة موزعة في محافظتي المفرق وإربد. وتأتي هذه المساعدات في إطار السعي الدائم من المركز لتلبية مختلف احتياجات اللاجئين السوريين بهدف تخفيف معاناتهم خلال الأزمة التي يمرون بها.

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