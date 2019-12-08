فيديو.. افتتاح جسر التوحيد بـ #جازان بعد تعثر 4 أعوام

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

افتتحت أمانة منطقة جازان اليوم، جسر التوحيد بجازان أمام حركة السيارات، وذلك بعد تعثر إنجاز المشروع لمدة 4 أعوام، والذي بدأ العمل به بتاريخ 10/ 5/ 1435هـ وحددت له 720 يومًا، وبلغت تكلفته الإجمالية ما يقارب الـ77 مليون ريال.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” مساء اليوم الأحد، عبور السيارات على جسر التوحيد، الذي يقع في قلب مدينة جازان، ويربط بين طريق الملك عبدالعزيز، وطريق المطلع، وطريق الملك عبدالله، لتسهيل حركة مرور السيارات، وذلك بعد حدوث اختناقات مرورية متكررة قبل إزالة ميدان التوحيد وإنشاء الجسر.

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ومن المنتظر أن تدشن أمانة المنطقة افتتاح مشروع جسر التوحيد رسميًا خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال السفلتة والأرصفة المتبقية أسفل الجسر.

يُشار أن مشروع جسر التوحيد مكون من جزأين رئيسي وفرعي بنيت على خوازيق بعمق 25 مترًا، وهو أول مشروع يتم تنفيذه بمدينة جازان ضمن 8 مشاريع للجسور سيتم العمل على تنفيذها مستقبلًا على مدى أكثر من 25 عامًا لفك الاختناقات المرورية بالتقاطعات الحيوية.