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توضيح مهم من سعود الطبية حول الدخان الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت مدينة الملك سعود الطبية ما تردد حول استقبالها حالات مرضية بسبب الدخان الجديد محذرة في نفس الوقت من خطر التدخين على صحة القلب.
وقالت المدينة في بيان مقتضب لها عبر تويتر : تابعت مدينة الملك سعود الطبية ما نشر عبر مواقع التواصل حول دخول حالات بسبب الدخان الجديد؛ وعليه توضح أن الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب ولم يثبت أنها بسبب الدخان الجديد.
وأضح أن التدخين مسبب رئيسي للإصابات بالجلطات وأمراض القلب.
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