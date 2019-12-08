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حالة الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح تثير الغبار
تدني الرؤية الأفقية وتكون الضباب ليلًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية، غدًا، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.
وحول حالة الطقس غدًا قالت الأرصاد إنه من المتوقع كذلك أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.
وحول حالة الرياح على البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة فيما ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الخليج العربي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر، بمشيئة الله، حتى الساعة الـ 9مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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