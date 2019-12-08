شكرا لقرائتكم تسمم أكثر من ٤٠ شخصًا في #بحر_أبوسكينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-08 تسمم أكثر من ٤٠ شخصًا في #بحر_أبوسكينة بعد تناول وجبة في مطعم شعبي متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل استقبل مستشفى محايل العام قبل قليل أكثر من ٤٠ حالة تسمم بأحد المطاعم الشعبية بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة. Advertisements فيما استنفرت الجهات الطيبة والفرق الإسعافية لمباشرة الحالات. وكان محافظ محايل المكلف علي الفلقي قد زار المصابين واطمأن على حالتهم الصحية ووجه بمتابعة الحالات وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم. وسيتم موافاتكم بالتفاصيل لاحقًا. شارك الخبر

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