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بدء التقديم على وظائف مديرية السجون .. هنا الرابط
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، تلقي طلبات القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للسجون على رتبة جندي من الرجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.
وكانت الإدارة أوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول في وظائف المديرية العامة للسجون عبر بوابة أبشر التوظيف اعتبارًا من اليوم الأحد حتى يوم الخميس الموافق 15 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحًا على الرابط التالي: (هنا).
ويشترط أن تتوفر في المتقدمين على وظائف المديرية العامة للسجون الشروط التالية:
– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.
– ألّا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
– يفضل من لديه مؤهلات أو دورات إضافية وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.
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