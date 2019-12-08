العدل: لا جهات معتمدة لتسجيل المصلحين خارج مركز المصالحة

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة العدل، ما يتم تداوله من دعوات عن وجود دورات بمقابل مالي تقدمها معاهد متخصصة في المصالحة والوساطة، ويمكن الاستفادة منها في تسجيل المصلحين لدى الوزارة.

Advertisements

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد معهد أو دورة معتمدة لديها، إلا ما يتم تحديده عن طريق مركز المصالحة التابع للوزارة، أو ما يعلن عنه من خلاله، موضحة أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحديد لأي جهة داخلية أو خارجية.

يذكر أن قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رقم 5595 وتاريخ 29 ذو القعدة 1440هـ، نصت على وجود شرط حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز، في الفقرة د من المادة السابعة (شروط المصلح المسجّل).