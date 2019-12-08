شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % رضا المسافرين خلال نوفمبر في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصاء شهر نوفمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 700 ألف مسافر، واستمرت نسبة رضا المسافرين في شهر نوفمبر عند 75%، وهي نفس النسبة التي وصلت خلال شهر أكتوبر الماضي.

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وواصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صعوده في ارتفاع نسبة الرضا خلال الشهور الماضية حيث وصلت في شهر نوفمبر إلى 68% بنسبة نمو وصلت إلى 4% عن شهر أكتوبر الماضي، وسجل كل من الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، انخفاضاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة قياساً بشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت النسبة في مطار الملك خالد الدولي خلال شهر نوفمبر 79%، بينما وصلت النسبة في مطار الملك فهد الدولي إلى 76%، بينما جاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال شهر نوفمبر الماضي عند 79%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.