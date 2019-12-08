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دشنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مبادرة أدوات الأمن السيبراني "Cybersecurity Toolkit"؛ وهي عبارة عن محتوى يشمل نماذج توضيحية غير إلزامية لسياسات ومعايير ووثائق الأمن السيبراني، يمكن استخدامها من قبل مختلف الجهات كمرجع لسياسات الأمن السيبراني ومعاييره؛ وذلك لتعزيز قدرات الجهات الوطنية وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني.
كما يلزم الجهات المستفيدة من النماذج إعادة تطويرها بناءً على نتائج تقييم المخاطر السيبرانية للجهة؛ لتتوافق مع متطلبات الأعمال التنظيمية لديها، وبما يضمن الالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.
وهذه النماذج تتناول جوانب مهمة في الأمن السيبراني؛ منها على سبيل المثال: السياسة العامة للأمن السيبراني، سياسة الاستخدام المقبول للأصول وسياسة البريد الإلكتروني.الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 05:55 PM
لتعزيز قدرات الجهات المحلية وجاهزيتها
دشنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مبادرة أدوات الأمن السيبراني "Cybersecurity Toolkit"؛ وهي عبارة عن محتوى يشمل نماذج توضيحية غير إلزامية لسياسات ومعايير ووثائق الأمن السيبراني، يمكن استخدامها من قبل مختلف الجهات كمرجع لسياسات الأمن السيبراني ومعاييره؛ وذلك لتعزيز قدرات الجهات الوطنية وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني.
كما يلزم الجهات المستفيدة من النماذج إعادة تطويرها بناءً على نتائج تقييم المخاطر السيبرانية للجهة؛ لتتوافق مع متطلبات الأعمال التنظيمية لديها، وبما يضمن الالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.
وهذه النماذج تتناول جوانب مهمة في الأمن السيبراني؛ منها على سبيل المثال: السياسة العامة للأمن السيبراني، سياسة الاستخدام المقبول للأصول وسياسة البريد الإلكتروني.
، "الهيئة الوطنية" تدشن مبادرة أدوات الأمن السيبراني ،
المصدر : الخليج 365
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