محمد بن مسعود - الدمام - استعان الفرنسي هيرفي رينارد بالثنائي العائد من الإصابة: سالم الدوسري، وسلمان الفرج؛ وذلك لمواجهة المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج "خليجي 24"، والذي سيقام السابعة مساءً.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:

فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، زياد الصحفي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.خليجي 24 المنتخب البحريني المنتخب السعودي 08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 05:58 PM Advertisements تعرف على تشكيلة الأخضر قبل نهائي "خليجي 24" تعرف على تشكيلة الأخضر قبل نهائي "خليجي 24" استعان الفرنسي هيرفي رينارد بالثنائي العائد من الإصابة: سالم الدوسري، وسلمان الفرج؛ وذلك لمواجهة المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج "خليجي 24"، والذي سيقام السابعة مساءً.

وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:

فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، زياد الصحفي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان. الكلمات المفتاحية ، تعرف على تشكيلة الأخضر قبل نهائي "خليجي 24" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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