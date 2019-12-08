، إسرائيل تُغير على مواقع لحماس في شمال وغرب غزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ عليها من القطاع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، غارات على غزة، بعد ساعات على إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع في اتجاه جنوب إسرائيل.

وأوضح مسؤولون من "حماس" أن الغارات استهدفت موقعين في شمال غزة للجناح العسكري للحركة، بالإضافة إلى عدة غارات على موقع غرب القطاع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في بيان مساء أمس أن ثلاثة مقذوفات أطلقت من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

مضيفًا أنه قد جرى اعتراضها بواسطة نظام القبة الحديدية، بعد بيان أولي عن اعتراض صاروخين فقط.

ويعود آخر تاريخ لإطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى 29 نوفمبر(تشرين الثاني)، ورد عليه الاحتلال باستهداف موقع لـ"حماس" في غزة.الاحتلال الإسرائيلي غارات على غزة قطاع غزة الأراضي الفلسطينية