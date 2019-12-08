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نظمت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأحد، في قاعة السلام، ورشة عمل عن الخطة البحثية الاستراتيجية، أدارها عميد البحث العلمي، الدكتور صالح العمري.
جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، بمشاركة أكثر من 100 عضو من أعضاء هيئة التدريس.
وافتتح الورشة الدكتور "العتيبي" بكلمة رحب فيها بالحضور، منوهاً بجهود الجامعة في تطوير خططها الاستراتيجية وتعزيز أهمية البحوث العلمية.
الجامعة الإسلامية
ورشة عن الخطة البحثية الاستراتيجية بالجامعة الإسلاميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-08
نظمت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأحد، في قاعة السلام، ورشة عمل عن الخطة البحثية الاستراتيجية، أدارها عميد البحث العلمي، الدكتور صالح العمري.
جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، بمشاركة أكثر من 100 عضو من أعضاء هيئة التدريس.
وافتتح الورشة الدكتور "العتيبي" بكلمة رحب فيها بالحضور، منوهاً بجهود الجامعة في تطوير خططها الاستراتيجية وتعزيز أهمية البحوث العلمية.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
04:55 PM
بمشاركة أكثر من 100 عضو من هيئة التدريس
نظمت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الأحد، في قاعة السلام، ورشة عمل عن الخطة البحثية الاستراتيجية، أدارها عميد البحث العلمي، الدكتور صالح العمري.
جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، بمشاركة أكثر من 100 عضو من أعضاء هيئة التدريس.
وافتتح الورشة الدكتور "العتيبي" بكلمة رحب فيها بالحضور، منوهاً بجهود الجامعة في تطوير خططها الاستراتيجية وتعزيز أهمية البحوث العلمية.
، ورشة عن الخطة البحثية الاستراتيجية بالجامعة الإسلامية ،
المصدر : الخليج 365
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