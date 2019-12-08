شكرا لمتابعة خبر عن رسالة والد الشهيد سلطان بن عيسى لخادم الحرمين وولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه والد سلطان بن عيسى شبلي الذي استشهد دفاعًا عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال في رسالته «لو كانت لي أمنية في هذا العمر لدى قيادتنا الرشيدة، لطلبت منهم السماح لي بالمشاركة في ميادين العز والبطولة، لأحظى بشرف الدفاع عن الوطن وكل أبنائي فداءً لترابه».

ومن جانبه، نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد سلطان بن عيسى شبلي.

وتم الصلاة على الشهيد سلطان بن عيسى من منسوبي القوات المسلحة، عصر السبت، في جامع القرعاوي بقرية القمري التابعة لمحافظة ضمد.