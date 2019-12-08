شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية توضح حقيقة تسبب «الدخان الجديد» في مرض بعض الحالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت مدينة الملك سعود الطبية على ما تم تداوله عن دخول حالات؛ بسبب الدخان الجديد. وعن ذلك، أوضحت أن الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب ولم يثبت أنها بسبب الدخان الجديد. فيما أشارت أيضًا أن التدخين مسبب رئيسي للإصابات بالجلطات وأمراض القلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك سعود الطبية توضح حقيقة تسبب «الدخان الجديد» في مرض بعض الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.