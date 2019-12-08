شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مطعم بعد تسمم العشرات في محايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مركز بحر أبو سكينة في محايل عسير، اليوم الأحد، حالات تسمم بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم؛ حيث باشرت الجهات الأمنية والبلدية المطعم وعملت على إغلاقه وإيقاف العاملين به.

ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس نايف الغامدي، إنه باشرت البلدية المطعم واتخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وسحب عينات من المأكولات والمواد المستخدمة في تحضيرها.

وقال ” الغامدي ” أن ذلك تمهيدًا لفحصها مخبريًا وإغلاق المطعم، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها واكتمال إجراءات التحقيق من قبل الجهات الأمنية، فيما استنفر مستشفى محايل طواقمه الطبية والفنية للتعامل مع الحالات التي وصلت للطوارئ.