شكرا لمتابعة خبر عن العثور على شاب جدة المختفي في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت أسرة الشاب المفقود منذ أكثر من أسبوعين بجدة، اليوم الأحد، عن العثور عليه في إحدى الشقق المفروشة بمدينة الرياض.
وأوضحت الأسرة، أنها لا تزال في الطريق إلى هناك للاطمئنان عليه ومعرفة تفاصيل الواقعة؛ فيما كانت قد وجهت استغاثةٍ بمواصفات ابنها وما يرتديه وقت اختفائه مناشدةً بمساعدتها بالبحث والعثور عليه.
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