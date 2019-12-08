شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإسكان يكشف حقيقة إلغاء رسوم الأراضي البيضاء وأسباب ارتفاع الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه لا صحة لأنباء إلغاء رسوم الأراضي البيضاء ، مشيراً إلى أنها تدخل في إطار خطة خمسية مستمرة .

وقال “الحقيل ” في تصريحات له أن وزارة الإسكان لا تتدخل مباشرة في ارتفاع وإنخفاض أسعار الأراضي وأن الأمر يتوقف على العرض والطلب .

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وأشار إلى أن الوزارة تقوم بضخ أراضي عبر برامج الشركات مع إرتفاع الأسعار لكبح السوق ، معلناً عن طرح أراضي في عدد من المواقع بالرياض قريباً .

في سياق متصل ، كشف “الحقيل ” أن الوزارة تضخ 370ألف وحدة سكنية رغم أن إجمالي المستهدف 360 ألف وحدة حتى 2020 ، وهو ما يعني نجاح الوزارة في تحقيق استراتيجيتها .

كما نجحت الوزارة في تلبية طلبات 32 % من المستحقين ، بينما كانت النسبة المستهدفة 20 % بحلول 2020.