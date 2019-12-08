شكرا لمتابعة خبر عن « كراني » يحذر من صقيع حاد وثلوج خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني عن استمرار الإنخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الـ 10 أيام المقبلة حتى يصل الصقيع إلى ذروته مع 22 ديسمبر الجاري .
وقال “كراني ” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر ” : ” ودّعوا الإعتدال الخريفي ” .. بعون الله ستودع أجواءنا عملية المد والجزر الحراري إعتبارا من 12 ديسمبر.. .
وأضاف أنه اعتباراً من اليوم يدخل أخدود هوائي بارد عبر أجواء البوابة الشمالية الغربية.. .
وتابع أن الطقس سيميل أكثر للطابع الشتوي خاصة كلما أقتربنا من 22 ديسمبر ، وأن درجات الحرارة ستقترب من الصفر ودونه مع صقيع وفرصة ثلوج.
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