شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تستدعي 413 مركبة تويوتا «Hilux / Hiace» ديزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن استدعاء 413 مركبة تويوتا “رHilux / Hiace ” ديزل موديل 2019. وأوضحت الوزارة، أن ذلك لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وتوقف المحرك عن العمل؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث. Advertisements

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