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عدن - ياسمين التهامي - تحدث الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، عن تعليمات أميرية سامية (قطرية) وصفها بـ"الصارمة"، وصلت قناة "الجزيرة".

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وأخيرًا.. قطر ترضخ لمطلب دول الحصار بشأن قناة الجزيرة وتعلن تنازل السعودية والإمارات عن بقية الشروط



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وغرد عبد الخالق عبد الله: "أبشركم أن تعليمات أميرية سامية وصارمة وصلت إلى الجزيرة، لتكون قناة عاقلة منضبطة تخشى الله فيما تقول".

وفي تغريدة أخرى، قال عبد الله: "من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض، أتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية، ويمتنع عن تعكير أجواء المصالحة الخليجية القادمة".

وتأتي تغريدة عبد الخالق عبد الله، بعد يوم من تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تراجع دول الحصار لاشتراط تحقيق مطالبها الـ13 قبل عقد مصالحة مع قطر.

واللافت أن أحد تلك المطالب التي دعت إليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر رسميا، هو إغلاق قناة "ألجزيرة".

وازدادات مؤشرات المصالحة الخليجية الشاملية خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد مشاركة دول الحصار في كأٍس الخليج لكرة القدم في الدوحة.