شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نهائي ‘‘خليجي 24 .. وجماهير السعودية والبحرين في صدمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأحد، عن مفاجأة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، بشأن بطولة كأس "خليجي 24" المقامة في الدوحة.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "يشهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، ختام منافسات الرابعة والعشرين التي استضافتها العاصمة، إذ سيحضر المباراة النهائية التي ستجمع المنتخبين السعودي والبحريني".

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أمير قطر يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نهائي ‘‘خليجي 24 .. وجماهير السعودية والبحرين في صدمة!



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وأضافت الوكالة الرسمية أن "الأمير سيتوج الفائزين في المباراة التي ستقام في استاد عبد الله بن خليفة (نادي الدحيل الرياضي) مساء الأحد.

يسدل الستار اليوم على مسابقة كأس "خليجي 24"، حينما يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني فى نهائي كأس البطولة.

وتأهل منتخب البحرين للمباراة النهائية، بعد تخطي العراق في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

بينما صعد منتخب السعودية للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدف نظيف دون رد، سجله عبد الله الحمدان.

وكان أمير قطر قد حضر افتتاح منافسات كأس الخليج على استاد خليفة الدولي، وأعقبت الحفل المباراة الأولى التي جمعت المنتخب القطري بنظيره المنتخب العراقي وانتهت بفوز العراق 2-1.

وشاركت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة "خليجي 24"، والمقامة في قطر، وسط حديث عن انفراجة في الأزمة الخليجية التي بدأت قبل عامين.

وكانت آخر هذه المؤشرات الدعوة التي وجهها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد الثلاثاء المقبل في الرياض.