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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الشركة البريطانية "بريتيش كاندوم" أول مجموعة من الصور للمنتج الجديد، هو منتج شبيه بالواقي الذكري لقياس القدرة الجنسية عند الرجال، طبقًا لما ورد في مقالة نشرت في موقع "ني بوست".

وقول الشركة المصنعة أن الواقي الذكري الجديد يطلق عليه "أيكون" ويعد ذات تقنية عالية وهو شبيه بإسورة مطاطية صغيرة، ويستطيع أن يسجل البيانات خلال العلاقة الحميمية وإرسالها إلى الهاتف الذكي الخاص بك.

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بالصور : شركة بريطانية تعلن عن ابتكار ‘‘واقي ذكري‘‘ ذكي متعدد الاستخدامات



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ويوضح رئيس المهندسين القائمين على المشروع أدم ليفر لجريدة "يو كاي مترو"، أنه جهاز قابل لإعادة الاستخدام ويناسب جميع الأحجام، ويقوم بقياس عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء العلاقة الحميمة، بالإضافة إلى سرعة وطول مدة الإيلاج.

ويضيف "ليفر"، قائلًا إن الشركة أرادت صناعة جهاز دقيق وخفيف الوزن لكي يكون خاليًا من أي عوائق أمام المستخدم.

وتوضح الشركة المصنعة أنه جهاز مطاط ومرن من أجل ضمان الراحة لجميع الأحجام، بالإضافة إلى أنه يكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا.

ويتم إرتداء الجهاز، وينزلق إلى أسفل القضيب كما أنه يستخدم بجانب الواقي الذكري العادي من أجل الحماية ومنع إنزلاق الواقى الذكري من فوق القضيب.

ويقول النقاد أن الفكره مبالغ فيها حين نتحدث عن الخصوصية، ومن ناحية أخرى أطلق عليه النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه واقي ذكري جسوس.

ويؤكد جون سيمونز المتحدث الرسمى باسم الشركة على أنهم استطاعوا تقديم منتج يساعد على كشف الأمراض الجنسية المتناقلة وأنه جهاز ناجح ولن يفشل أبدًا.