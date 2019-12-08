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عدن - ياسمين التهامي - هناك أسرار لم يعلمها المتابعين لنجوم الفن بشأن عدد من الفنانيين ودخولهم عالم الفن بعد خلاف مع أسرته.

هاني رمزي، أعلن في وقت سابق أنه دخل في أزمات مع أسرته بسبب الفن، وبخاصةٍ أن أسرته يعمل أغلبها في المحاماة وهم قرابة 91 محاميًا، إلا أنه تمرّد ورفض دخول كلية الحقوق وتمسّك بدخول كلية التجارة بعد رفض والده التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليبحث عن مسرح الجامعة منذ اليوم الأول له وكان سرّ بدايته الفنية.

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كشف أسرار خطيرة عن 3 فنانين مشاهير.. تعرف عليهم



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و المطرب حكيم فجّر مفاجأة بشأن دخوله عالم الفن، مؤكدًا أنه دخل في أزمات عنيفة مع أسرته التي رفضت الغناء، قائلًا إن والده كان سيضربه بالنار ثلاث مرات، ولكن عشقه للفن جعله يحاول للوصول إلى حلمه.

و كشفت الفنانة درّة أن والدها كان رافضًا بشدة دخولها عالم التمثيل، مؤكدة أنها تخرجت في كلية العلوم السياسية، انصياعًا لرغبة الأسرة، على رغم تعلقها بالمسرح المدرسي وحبها للتمثيل منذ الصغر.

وأضافت درة في تصريحات تلفزيونية، أنها تلقت عرضًا للتمثيل في أحد الأعمال السينمائية في سن الـ13 عامًا، ولكن والدها رفض خوفًا عليها من فكرة التمثيل في سن صغيرة، مؤكدة أنه على رغم رفض والدها دخولها عالم الفن، إلا أنها ظلّت متمسكة بحلم التمثيل، ولم تطرده للحظة واحدة من عقلها، مضيفة: "قلت في يوم من الأيام هبقي ممثلة".