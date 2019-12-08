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عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الإعلامية الأردنية نجاح المساعيد، خلال استعداداتها لحفل زفافها على الضابط الأردني عامر السردي الذي يصغرها بسنوات عديدة.

وأظهر مقطع فيديو، نجاح المساعيد داخل محل لفساتين الزفاف حيث كانت تختار فستانًا، معلقة: «أقولكم شي والله أنا بصورلكم وأنا مستحية».

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فستان زفاف نجاح المساعيد يحرجها أمام الجماهير (شاهد)



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يشار إلى أنها تعرضت إلى هجوم شديد من المتابعين، بسبب فرق السن بينها وبين زوجها الجديد، واستعدادها لإقامة حفل زفاف رغم أنه زواجها الثاني وأن لديها أبناء.