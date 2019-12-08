شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة للجنود السعوديين في الحد الجنوبي .. ووكالة ألأنباء الرسمية تورد بيانًا عاجلا قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية، مقتل 3 من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن "وكيل الرقيب بالقوات المسلحة أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، والجندي سلطان بن عيسى شلبي، استشهدا دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي (مع اليمن) بمنطقة جازان".

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مجزرة للجنود السعوديين في الحد الجنوبي .. ووكالة ألأنباء الرسمية تورد بيانًا عاجلا قبل قليل



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وذكرت الوكالة أن "محافظ الطائف (غرب) سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منتسبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة، أدوا صلاة الميت على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران ايضا".

ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل الجنود الثلاثة، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.